El primer ministro de Líbano prefiere evitar un enfrentamiento con Hezbolá aunque "no se dejará intimidar"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, este martes 21 de abril en el Palacio del Elíseo - Europa Press/Contacto/Michtof

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha asegurado este martes que "prefiere evitar un enfrentamiento directo" con el partido-milicia chií Hezbolá, aunque ha avisado que tampoco "se dejará intimidar" a la luz de las decisiones tomadas por el Gobierno libanés que han confirmado la ilegitimidad de las actividades armadas y piden por ello el desarme de la milicia.

Durante una rueda de prensa conjunta en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, Salam ha subrayado que la estabilidad del país pasa por el desarme de Hezbolá, contra el que prefiere evitar un enfrentamiento directo.

"La prioridad absoluta es que Hezbolá sea desarmado, pero no podemos tener estabilidad completa sin que Israel retire a sus tropas", ha subrayado, según ha recogido por la Presidencia del Consejo de Ministros libanés en redes sociales.

Salam ha celebrado asimismo la decisión del presidente de su país, Joseph Aoun, de entablar negociaciones directas con Israel para alcanzar un acuerdo de paz. "Continuaremos por este camino, desde nuestra convicción de que la diplomacia no es una señal de debilidad, sino una opción responsable que busca no dejar ningún camino inexplorado para recuperar la soberanía de nuestro país y proteger a su pueblo", ha declarado.

En líneas similares, Macron, ha reclamado "la retirada israelí del territorio libanés (y) el desarme de Hezbolá por parte del Líbano", al tiempo que, dentro de la vía diplomática, ha pedido "un acuerdo político entre Israel y el Líbano que garantice la seguridad de ambos países, respete la integridad territorial del Líbano y siente las bases para la normalización de sus relaciones", según ha difundido en redes.

"Esto implica que Hezbolá, que cometió un grave error estratégico al arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió, debe cesar sus ataques contra Israel e intentar usurpar las prerrogativas del Estado", ha aseverado.

RESPALDO AL FORTALECIMIENTO DEL EJÉRCITO DE LÍBANO

Asimismo, ambos mandatarios han coincidido en ampliar las conversaciones y preparar una conferencia internacional dedicada a apoyar al Ejército libanés en aras de que adquiera el monopolio de armas del que goza Hezbolá, y también para paliar los daños de infraestructuras acometidos por la ofensiva israelí, una reconstrucción defendida en concreto por Macron como parte de la resolución del conflicto.

A su vez, Salam ha argumentado que "fortalecer las capacidades del Ejército y las fuerzas de seguridad constituye una condición esencial para restaurar la autoridad del Estado y garantizar el monopolio de las armas en sus manos en todo el territorio libanés".

"Esto también requiere fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, continuar implementando el programa de reformas al que se ha comprometido mi Gobierno", ha agregado.

Por otra parte, ambos líderes se han mostrado disconformes con la finalización del mandato de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL), que concluirá su misión a finales de este año, sin que se haya esclarecido si habrá otro actor que tome el relevo.

Este asunto ha tenido una marcada relevancia en las reuniones mantenidas por Salam durante la jornada de este martes, como ha sido el caso del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien, tras su encuentro con el dirigente libanés, ha planteado que la Unión Europea asuma algún tipo de papel en la misión que, a juicio de España, debería tomar el relevo una vez expire el mandato de la misión.