Mueren 17 civiles en un ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico en el noreste de RDC

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 civiles han muerto en un nuevo ataque achacado a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, contra una localidad situada en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), afectada desde la semana pasada por un brote de ébola.

Fuentes de la sociedad civil local citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han indicado que los asaltantes irrumpieron en la localidad de Alima, en el territorio de Mambasa, donde además incendiaron casas y tiendas antes de robar numerosas cabezas de ganado.

Así, han alertado de que el ataque ha dejado varios desaparecidos, por lo que se teme que la cifra de muertos pueda aumentar en las próximas horas, al tiempo que han reclamado a las fuerzas de seguridad que refuercen su presencia en la zona para hacer frente al repunte de los ataques de las ADF.

El aumento de la inseguridad en el noreste de RDC durante los últimos años ha provocado decenas de miles de desplazados, una situación que dificulta los esfuerzos internacionales puestos en marcha durante los últimos días para intentar controlar el brote de ébola, que deja más de 500 casos y 130 muertes sospechosas.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.