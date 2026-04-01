Mueren 29 personas al estrellarse un avión ruso en Crimea

Archivo - Avión de transporte ruso - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hasta 29 personas han muerto este lunes al estrellarse el avión de transporte militar en el que viajaban en la península de Crimea --territorio ucraniano anexionado por Rusia--, en un incidente por el que las autoridades han apuntado a un posible "fallo técnico" como explicación de los hechos.

"Un equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del accidente del An-26. Según las informaciones, seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo han muerto", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por la agencia Interfax.

El avión no habría registrado daños previos a la caída, por lo que "la causa preliminar del accidente es un fallo técnico", ha apuntado la cartera, que dispone de una comisión trabajando sobre el terreno.

Según la cartera, la aeronave realizaba un vuelo regular sobre Crimea, cuando las autoridades perdieron el contacto con ella alrededor de las 18.00 (hora local).