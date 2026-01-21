Mueren 30 personas en un nuevo ataque en Níger, cerca de la frontera con Malí y Burkina Faso

Archivo - Un soldado en Níger - Michael Kappeler/Dpa - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 civiles han sido asesinados en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en una localidad situada en la región de Tillabéri, cerca de la frontera con Burkina Faso y Malí y sacudida desde hace años por la inseguridad a causa de las operaciones de grupos yihadistas.

Fuentes locales citadas por el portal nigerino de noticias Actu Niger han indicado que el ataque fue perpetrado contra la localidad de Goroual, en el departamento de Téra, donde los asaltantes robaron además varias cabezas de ganado, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

La región de Tillabéri, en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil. El país hace frente a la amenaza de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en la región de Diffa, situada en la cuenca del lago Chad.