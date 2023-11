Mueren cerca de diez personas en otro hundimiento de una embarcación en un río en Nigeria

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de diez personas han muerto y un número indeterminado ha sido dado por desaparecidas tras un nuevo hundimiento de una embarcación en un río en el este de Nigeria, según han confirmado este lunes las autoridades del país africano.

El jefe de la administración local en Ibi, Isa Mohamed, ha indicado que ocho personas han muerto en el incidente, que tuvo lugar el domingo en el estado de Taraba. Así, ha señalado que todas las víctimas eran residentes de Ibi.

Sin embargo, no ha dado una cifra de ocupantes de la embarcación, por lo que se desconoce cuántos pasajeros han sido dados por desaparecidos, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'. Mohamed ha pedido además a la población que no realice viajes fluviales nocturnos.

Por su parte, el gobernador de Taraba, Agbu Kefas, ha mostrado su pesar por el suceso y ha dicho que se trata de "una tragedia terrible", según un comunicado de su portavoz, Emmanuel Bello. Además, ha recordado que tiene lugar poco después de otro suceso similar en Karim Lamido.

El suceso tiene lugar apenas unas semanas después de la muerte de 26 personas tras hundirse un bote en el estado de Níger, mientras que otras 15 fallecieron en un incidente similar en el estado de Adamawa. En junio murieron más de cien personas en otro incidente en Kwara.