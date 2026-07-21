Mueren cinco personas, entre ellas tres niños, en un nuevo ataque de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Trabajos de extinción de las llamas tras un bombardeo de Israel contra un vehículo en la Franja de Gaza el 20 de julio de 2026, pese al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas, entre ellas tres niños, han muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo lanzado por Israel contra un edificio en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

"Nuestros equipos han recuperado los cuerpos de cinco mártires, una mujer, su hijo y sus tres hijas, tras un bombardeo israelí contra la vivienda de la familia Al Masri frente a la Cámara de Comercio en la calle Al Zalazini de la ciudad de Gaza", ha dicho la Protección Civil gazatí.

Así, ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que los bomberos han logrado "controlar" el incendio desatado en el edificio tras el ataque, "evitando que se propagara a las casas adyacentes", sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque habría dejado seis muertos, dado que apunta a que el marido de la primera víctima se encuentra también entre los fallecidos, sin que por ahora haya confirmación por parte de los equipos de Protección Civil.

El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el lunes a cerca de 1.160 los muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde el alto el fuego, antes de recalcar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado 73.283 muertos y 173.864 heridos.

ATAQUE CONTRA UNO DE LOS ENCARGADOS DE LAS OPERACIONES DEL 7-O

Por otra parte, el Ejército de Israel ha anunciado por contra la muerte de un supuesto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al que identifica como Adam Ibrahim Shaaban Nasman, "jefe del Departamento de Operaciones de la Brigada de la Ciudad de Gaza" y comandante de la Fuerza Nujba.

En este sentido, ha resaltado en un comunicado que fue uno de los encargados de las operaciones de esta brigada durante los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- y que posteriormente "participó en la retención de numerosos rehenes" trasladados a Gaza después de los asaltos.

"Recientemente, intentó entrenar y equipar a los terroristas de la Brigada de la Ciudad de Gaza y promovió la producción y distribución de armas a los batallones de la brigada con el objetivo de rehabilitar a la organización terrorista Hamás, en violación del acuerdo de alto el fuego", ha zanjado.