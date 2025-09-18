Mueren cuatro militares israelíes por la explosión de una bomba en una carretera en Rafá, al sur de Gaza

Archivo - Imagen de archivo de soldados israelíes en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro militares israelíes han muerto y otros tres han resultado heridos este jueves por la explosión de una bomba en una carretera en la ciudad gazatí de Rafá, en el sur de la Franja, según ha informado el Ejército de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comunicado el balance y ha proporcionado las identidades de los fallecidos, que tenían entre 20 y 26 años. Con ellos, cerca de 470 agentes de las fuerzas de seguridad israelíes han muerto en la ofensiva en el enclave palestino. De los heridos, uno de ellos se encuentra en estado grave.

El incidente ha tenido lugar durante las operaciones en el barrio de Yenina de la ciudad de Rafá alrededor de las 9.30 horas (hora local), cuando una excavadora blindada despejaba una ruta con dos vehículos circulando detrás. Uno de ellos fue alcanzado por un artefacto explosivo.

Tras ello, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de los cuatro soldados "caídos en combate". "Lucharon con valentía por la derrota de Hamás y el regreso de todos nuestros rehenes", ha declarado.

"Con el espíritu de su heroísmo y la fortaleza de nuestros combatientes, continuaremos atacando a nuestros enemigos con contundencia hasta completar nuestros objetivos de guerra", ha manifestado a través de un comunicado.

La ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados--, ha causado hasta la fecha la muerte de más de 65.100 palestinos y alrededor de 165.600 heridos.