Mueren cuatro personas en un ataque armado en el norte de Costa de Marfil

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto, una más ha desaparecido y otra ha resultado herida de gravedad en un ataque armado que ha tenido lugar en una localidad ubicada en el departamento de Téhini, en el norte de Costa de Marfil, cerca de la frontera con Burkina Faso, según las autoridades.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas marfileñas, Lassina Doumbia, ha explicado que el ataque tuvo lugar en la noche del domingo al lunes, alrededor de las 2.00 horas (hora local), cuando "la aldea de Difita fue blanco de una incursión por parte de individuos armados no identificados".

Doumbia, a través de un comunicado publicado este martes en el perfil de Facebook del Ejército de Costa de Marfil, ha precisado que el Mando de la Zona Operativa Norte "desplegó recursos aéreos y terrestres para rescatar a la población y neutralizar a los atacantes, que huyeron antes de la llegada de las tropas".

Tras finalizar la operación, registraron "varias casas incendiadas, ganado robado y equipo de transporte destruido, quemado o robado". A pesar de ello, las Fuerzas Armadas, que han trasladado sus condolencias a los seres queridos de las víctimas, ha instado a la población "a mantener la calma" y ha prometido encontrar a los atacantes y "los motivos de este acto criminal".

Este ataque es uno de los más significativos en el norte del país africano desde 2021, y se produce ante los temores de una propagación de las insurgencias extremistas en la región del Sahel hacia la costa occidental de África. De hecho, este mismo año se han producido ataques armados en otros países como Togo y Benín.