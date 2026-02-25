Mueren cuatro personas por un ataque con drones de Ucrania contra una planta fertilizante en Rusia

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una planta fertilizante en la región rusa de Smolensk, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador regional, Vasili Anojin, ha señalado en un comunicado que la región "fue sometida a un ataque masivo con drones ucranianos", antes de agregar que catorce aparatos fueron derribados, mientras que otros impactaron en las citadas instalaciones.

"Las informaciones preliminares apuntan a la muerte de cuatro empleados y otros diez heridos a causa de este bárbaro ataque terrorista por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que los equipos de emergencia trabajan para contener un incendio en el lugar.

Así, ha destacado que "está siendo considerada la posibilidad de evacuar a los residentes de una localidad cercana". "El gobierno regional de Smolensk dará toda la asistencia necesaria a las familias de los muertos y los heridos", ha prometido Anojin, quien ha solicitado a la población que permanezca alerta.