Mueren cuatro personas tras estrellarse un helicóptero en Arizona, EEUU

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este sábado tras estrellarse un helicóptero cerca del cañón Telegraph, en las montañas del estado estadounidense de Arizona, según han confirmado las autoridades, que han apuntado que el aparato podría haber chocado con una cuerda recreativa colocada en la zona.

La oficina del sheriff del condado de Pinal ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que los equipos de rescate han llegado ya al lugar en el que se ha estrellado el aparato y han confirmado la muerte de sus cuatro ocupantes, cuyas familias han sido notificadas.

"Las pruebas preliminares indican que fue colocada a lo largo de la cordillera una cuerda floja recreativa de más de un kilómetro de longitud", ha dicho, antes de resaltar que un testigo asegura "haber visto el helicóptero impactar contra un tramo de la cuerda antes de caer al fondo del cañón".

Así, ha destacado que la investigación abierta por la Administración Federacl de Aviación (FAA) y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte sigue abierta, sin que por ahora haya más detalles sobre este accidente.