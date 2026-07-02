Aumentan a nueve los muertos por una explosión en una cafetería en Damasco, Siria

Cafetería donde ha tenido lugar la explosión en Damasco, cerca del Palacio de Justicia.- Mohammed Al Rifai/dpa

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Al menos nueve personas han muerto y una veintena ha resultado herida este jueves a causa de una explosión registrada en una cafetería situada cerca del Palacio de Justicia de la capital de Siria, Damasco, según han confirmado las autoridades.

El Ministerio del Interior sirio ha confirmado en un comunicado este balance, fruto de lo que ha calificado de "atentado terrorista con bomba", que ha tenido lugar alrededor de las 15.00 horas (hora local) en el interior de una cafetería en el área de Hiyaz, a unos 70 metros del Palacio de Justicia.

La cartera ha indicado que la explosión fue causada por un artefacto explosivo improvisado que ha descrito como "rudimentario, que pesaba aproximadamente un kilo y estaba cargado con metralla metálica", lo que provocó "heridas graves" a las víctimas y "daños considerables" en la zona.

Tras el suceso, los agentes desplegados han establecido un cordón de seguridad, mientras que equipos especializados y perros de la Policía han realizado hasta "nueve registros exhaustivos para garantizar que la zona estuviera libre de cualquier otra amenaza".

Asimismo, los investigadores han recopilado pruebas, entrevistado a testigos y revisado grabaciones de las cámaras de seguridad antes de continuar con la investigación para "esclarecer las circunstancias del delito e identificar a los autores y a todos los implicados", ha subrayado el Ministerio, que ha asegurado que cualquier novedad relacionada a la explosión se anunciará a través de sus canales oficiales y "tan pronto como se verifique".

Mientras, ha pedido a los ciudadanos y la prensa que "no se dejen llevar por rumores ni difundan información no verificada", al tiempo que ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseado una "pronta recuperación" a los heridos.

"Se perseguirá a los autores de este acto terrorista y a todos los que estén detrás de él hasta que sean llevados ante la justicia. Ninguno de los implicados escapará a la justicia. Las instituciones del Estado seguirán cumpliendo con su deber de proteger la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos", ha asegurado.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado su "profunda preocupación" ante lo sucedido en un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, en el que ha trasladado sus "condolencias y solidaridad" con las familias de las víctimas mortales y deseado una "pronta y completa" recuperación a los heridos.

El diplomático portugués ha señalado que "los ataques contra civiles son inaceptables" y ha recordado la necesidad de que sus responsables sean "identificados y llevados ante la justicia". Asimismo, ha acogido el "compromiso" de las autoridades sirias para investigar el origen y los autores de la explosión.