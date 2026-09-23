Mueren cuatro personas en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Daños materiales en un edificio bombardeado por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza (archivo) - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este miércoles a causa de varios ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra diversos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos dos personas han muerto en un bombardeo contra un vehículo cerca de una intersección en el norte de la ciudad de Jan Yunis, mientras que otras dos han muerto en sendos ataques contra el campamento de refugiados de Al Bureij (centro) y la ciudad de Gaza (norte).

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el martes a cerca de 1.400 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 73.900 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.