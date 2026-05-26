Mueren doce personas en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano pese al alto el fuego

Destrucción de un centro de salud en la ciudad libanesa de Maashuq tras un bombardeo del Ejército de Israel contra el sur de Líbano en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto martes a causa de varios bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Los equipos de búsqueda y rescate han logrado retirar los escombros de varias viviendas alcanzadas en Mashqara durante la noche del lunes y la madrugada del martes, recuperando de entre los restos doce cadáveres.

Asimismo, un número indeterminado de heridos han sido evacuados del lugar y hospitalizados, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con casi de 3.200 muertos desde entonces.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.