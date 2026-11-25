Archivo - Agente de las fuerzas de seguridad internas de Siria desplegado en la provincia de Alepo, en el norte del país - Mohammad Bashir Aldaher / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos miembros de las fuerzas de seguridad de Siria han muerto y otros cinco han resultado heridos en dos ataques con explosivos registrados este miércoles en la ciudad de Hasaka, en el noreste del país, y que las autoridades han atribuido a la organización terrorista Estado Islámico.

El Ministerio del Interior sirio ha informado que los dos ataques consecutivos han tenido lugar en el cuartel militar general situado en el barrio de Mushairifa, en la citada localidad.

Ambos han sido perpetrados por cuatro combatientes del grupo yihadista que han muerto, dos de ellos abatidos en enfrentamientos con los agentes y los otros dos inmolados, según han apuntado las fuerzas de seguridad interna sirias.

Tras el suceso, las autoridades han impuesto un cordon de seguridad en la zona, ha apuntado por su parte el vicegobernador de la provincia de Hasaka, Ahmed al Hilali, que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los agentes muertos y deseado una pronta recuperación a los heridos.