Mueren dos palestinos, entre ellos un niño, por el derrumbe de un edificio en la Franja de Gaza

Palestinos en un edificio parcialmente destruido por los ataques del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza en el marco de la ofensiva contra la Franja (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niño, han muerto este lunes a causa del derrumbe de un edificio en el campamento de refugiados de Al Maghazi, situado en el centro de la Franja de Gaza, en medio del aumento de estos incidentes por los daños causados por la ofensiva de Israel y las recientes tormentas invernales.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los fallecidos son un hombre de 28 años identificado como Ibrahim al Shana y su hijo Muhamad, de ocho años, al tiempo que han afirmado que otras cinco personas han resultado heridas y varias han sido dadas por desaparecidas.

Estas mismas fuentes han recalcado que el edificio había sufrido daños estructurales a causa de un bombardeo de Israel durante la ofensiva lanzada contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el domingo a 71.386 los muertos y 171.264 los heridos por la ofensiva, incluidos 420 fallecidos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el último acuerdo de alto el fuego.