Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Palestinos desplazados por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza en un campamento en la ciudad de Gaza (norte) - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', un hombre ha muerto por un bombardeo de un dron cuando iba en bicicleta en un parque en la ciudad de Gaza, mientras que otro ha muerto en otro ataque contra Beit Lahia, ambas en el norte de la Franja, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el martes a 1.460 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.200 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.