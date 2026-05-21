Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Samara

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la región rusa de Samara, según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado durante las últimas un ataque con drones contra Sizran y ha manifestado que "dos personas han sido asesinadas por las acciones inhumanas del enemigo".

Así, ha confirmado que el ataque ha dejado varios heridos y ha asegurado que "están recibiendo toda la ayuda posible", al tiempo que ha alertado a la población contra acercarse a los restos de los drones interceptados. "Grabar, publicar fotos y vídeos de los drones y las consecuencias del ataque está prohibido", ha zanjado.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche 121 aparatos aéreos no tripulados en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk, Rostov, Samara, Saratov, Kalmukia, el mar Caspio y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las fuerzas rusas han lanzado un misil balístico y 116 drones, 109 de los cuales habrían sido interceptados. Asimismo, ha confirmado el impacto del misil y cinco drones en cinco puntos del país, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños.