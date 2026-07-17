Mueren dos personas a causa de las tormentas que sacuden Francia

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Francia. - Rachel Sommer/dpa - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de varias tormentas que sacuden Francia, que han llevado a las autoridades del país europeo a emitir una serie de alertas en la práctica totalidad del país, incluida un aviso naranja que ha sido retirado en las últimas horas.

Según las informaciones recogidas por la emisora Radio France, una de las víctimas es una mujer que ha sido aplastada por un árbol en Saint-Victurnien, en el departamento de Alto Vienne (centro), mientras que la otra es un hombre que ha muerto a causa de un incendio en su tienda después de que fuera alcanzada por un rayo.

El servicio Météo-France ha retirado recientemente una alerta naranja por tormentas eléctricas, entre informaciones sobre daños materiales a causa de la caída de granizo del tamaño de pelotas de tenis en la región de Ardèche.

Asimismo, las tormentas han causado diversos cortes eléctricos y afectaciones al servicio de ferrocarriles entre Toulouse y la capital, París, con retrasos de varias horas por el bloqueo de vías a causa de la caída de árboles.