Mueren dos personas por la explosión de un vehículo cargado con munición en el noroeste de Siria

Archivo - Una ambulancia en la capital de Siria, Damasco (archivo) - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de la explosión de un vehículo cargado con munición en la provincia siria de Idlib (noroeste), según han confirmado las autoridades, que no descartan que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

"Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en la explosión", ha indicado la Dirección de Emergencias y Gestión de Desastres de Idlib, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

El organismo no se ha pronunciado por el momento sobre las causas del suceso, que ha tenido lugar en la localidad de Binish, situada en los alrededores de la capital provincial, la homónima Idlib.