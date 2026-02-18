Mueren más de 15 personas tras hundirse una embarcación en un lago en el centro de Malí

Archivo - Fotografía de archivo del río Níger a su paso por la capital de Malí, Bamako - Europa Press/Contacto/Al Fousseini Camara

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas han muerto a causa del hundimiento de una embarcación de transporte en el lago Débo, situado en el centro de Malí, en la cuenca del río Níger, sin que por ahora se descarte que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Fuentes locales citadas por la emisora maliense Studio Tamani han indicado que la embarcación inició su ruta en Mopti y se dirigía a Diré, antes de especificar que por ahora se han recuperado 16 cadáveres. Asimismo, han afirmado que el suceso se habría debido a los fuertes vientos en la zona.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas en el lago, formado por las inundaciones estacionales en la cuenca del Níger por las lluvias torrenciales de esta época del año. Los hundimientos en ríos y lagos de Malí son relativamente frecuentes por la falta de seguridad y la peligrosidad de las travesías.