Mueren al menos tres civiles en una nueva tanda de ataques con drones en la región rusa de Bélgorod

Archivo - Dron interceptor FPV utilizado por una tripulación del 11.º Cuerpo de Ejército, desplegado con el Grupo Norte de las Fuerzas Armadas de Rusia - Europa Press/Contacto/Vladimir Gerdo - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres civiles han perdido la vida y varios más han reusltado heridos durante la tarde-noche de este viernes en la región rusa de Bélgorod, en una nueva serie de ataques aéreos con drones perpetrados por las fuerzas ucranianas en el marco del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

"En la localidad de Oktiabrski, distrito de Bélgorod, un dron FPV atacó un automóvil. Dos hombres murieron en el lugar a causa de las heridas", han informado las autoridades locales en un mensaje difundido en redes y recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

El mismo escrito detallaba que otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal número 2 de la mencionada localidad con un pronóstico preliminar de "acubarotraumatismo y herida ciega por metralla en el cuello", respectivamente.

Apenas unos minutos más tarde, el mismo medio ha notificado la muerte de un tercer civil como consecuencia de otro ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas que ha impactado también en la localidad de Oktiabrski.

"Un hombre murió como consecuencia de la detonación del dron", informó en un comunicado el cuartel general de operaciones en Makh", ha agregado el cuartel general operativo regional en un escueto mensaje.

Estos ataques tienen lugar después de que Moscú anunciara este viernes por la mañana nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, en esta ocasión con la toma de cuatro localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.