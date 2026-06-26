Mueren ocho personas, incluido un bebé, por el derrumbe de un edificio en Lagos, en el sur de Nigeria

Archivo - Edificio en la ciudad de Lagos, en Nigeria (archivo) - Europa Press/Contacto/Han Xu - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas, incluido un bebé, han muerto a causa del derrumbe de un edificio residencial de tres plantas en la ciudad nigeriana de Lagos (sur), según han confirmado las autoridades, que han afirmado que más de 25 víctimas han sido rescatadas con vida de entre los escombros.

La Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Lagos (LASEMA) ha indicado que el edificio se derrumbó durante la jornada del jueves, sepultando a un número indeterminado de personas. Desde entonces se han recuperado ocho cadáveres y se ha sacado con vida a 26 personas.

El secretario del organismo, Damilola Oke-Osanyintolu, ha resaltado que los trabajos de búsqueda y rescate "aún continúan" en la zona, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'.

Por su parte, el Servicio de Bomberos y Rescate de Lagos ha confirmado el despliegue de personal en el lugar, donde también trabajan elementos de la Policía, la Armada, la Cruz Roja y otros organismos de emergencias. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe.

La ciudad, la más poblada de Nigeria, ha sido escenario de numerosos derrumbes durante los últimos años, algo achacado por las autoridades al mal estado de conservación de algunos de ellos y a la edificación sin permisos en algunas zonas de la megalópolis.