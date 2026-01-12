Mueren seis policías en un atentado con bomba en el norte de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis policías de Pakistán han muerto este lunes a causa de un atentado con bomba perpetrado contra su vehículo blindado en la localidad de Tank, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

"Seis policías han caído mártires por la explosión de un artefacto explosivo de fabricación artesanal", ha dicho un portavoz de la Policía de Tank, que ha apuntado que el suceso tuvo lugar cuando el vehículo volvía a la ciudad desde una comisaría de Gomal.

Las fuerzas de seguridad han lanzado una operación "masiva" en la zona para intentar detener a los implicados en el ataque, según ha informado la agencia estatal paquistaní de noticias, APP, mientras que el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha condenado el "ataque terrorista" y ha rendido homenaje a los agentes fallecidos.

Por su parte, el gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi, ha destacado que "los valientes hombres de la Policía abrazaron el martirio para proteger la vida y las propiedades de la población". "Estas acciones de Fitna al Juarij, apoyado por India, no pueden socavar nuestra moral", ha afirmado, usando el nombre que dan las autoridades paquistaníes a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.