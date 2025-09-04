Mueren siete palestinos, incluidos cuatro niños, en un bombardeo de Israel contra desplazados en Gaza

Palestinos junto a los cadáveres de varios muertos por un bombardeo del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas, entre ellas cuatro niños, han muerto este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña que alojaba a desplazados en el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja de Gaza.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado una tienda de campaña en la que vivían varios miembros de la familia Al Aish, mientras que el diario 'Filastin' ha indicado que entre las víctimas hay cuatro niños de entre siete y 15 años.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.