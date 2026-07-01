Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

Consecuencias de un ataque ruso en Zaporiyia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y varias decenas más han resultados heridas este miércoles como consecuencia de nuevos ataques del Ejército de Rusia sobre varias localidades ucranianas.

Así, se han registrado bombardeos sobre las provincias de Odesa, Zaporiyia, Jersón, Járkov y Poltava, en un día en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado el éxito de los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas contra infraestructura militar e industrial rusa.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado del ataque balístico de las fuerzas rusas sobre la región, que ha matado a dos personas y herido a una quincena más, mientras que las autoridades de Járkov han mencionado dos fallecidos y cerca de una treintena de afectados por un nuevo bombardeo sobre su territorio.

Por su parte, la Fiscalía de Jersón ha detallado en un mensaje en sus redes sociales que los ataques de Rusia de este miércoles han acabado con la vida de tres personas y han herido a otras 32.