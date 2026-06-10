Mueren todos los militares a bordo de un helicóptero del Ejército de Pakistán accidentado en Cachemira

Militares paquistaníes ofrecen declaraciones. - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tripulantes de un helicóptero Mi-17 del Ejército de Pakistán han muerto tras estrellarse cerca de la localidad de Muzaffarabad, en la parte paquistaní de Cachemira, ha informado el propio Ejército de Pakistán en un comunicado.

El accidente se debe a un fallo técnico durante el despegue, ha confirmado el Ejército de Pakistán, que ha señalado que "todo el personal a bordo ha fallecido y no ha habido supervivientes", si bien no ha concretado el balance de víctimas mortales por el siniestro.

"Se ha ordenado la creación de una comisión de investigación para determinar la causa técnica exacta del accidente. El Jefe del Estado Mayor del Ejército y el Jefe de las Fuerzas de Defensa, así como todos los rangos del Ejército de Pakistán, expresan su profundo dolor por la trágica pérdida de vidas tan valiosas y transmiten su más sincero pésame a las familias de las víctimas", ha indicado.

En la misma línea, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha expresado sus condolencias por el "trágico accidente" del helicóptero de la Fuerza Aérea cerca de Muzaffarabad.

"Saludamos su servicio, coraje y sacrificio en el cumplimiento del deber. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias enlutadas en esta hora de dolor", ha indicado tras señalar que se produjo la muerte de "todo el valiente personal a bordo".