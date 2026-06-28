Mueren tres bomberos y otros dos resultan heridos mientras combatían la ola de incendios en el suroeste de EEUU

Un helicóptero combate el gran incendio de Cottonwood (Utah) a 27 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Charles McClintock Wilson

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres bomberos han muerto y otros dos han resultado heridos este pasado sábado durante las labores de contención de los incendios declarados entre la frontera de los estados de Colorado y Utah, parte de la ola de focos que está arrasando parte de la región de las Cuatro Esquinas, la cuádruple frontera entre los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, en el suroeste de Estados Unidos.

El Servicio de Incendios Forestales de EEUU ha confirmado el balance de víctimas en sus redes sociales, sin dar información por el momento del estado de los heridos.

Colorado se encuentra ahora mismo bajo estado de emergencia por el gran incendio de Snyder Mesa, que comenzó en el este de Utah antes de cruzar la frontera y acabar combinado con otros dos focos más pequeños, Jones y Knowles, que ardían en el condado de Mesa, Colorado.

Las llamas han consumido más de 11.000 hectáreas y siguen descontroladas, de acuerdo con el último balance de las autoridades a última hora de este pasado sábado.

Los dos más graves son los de Cottonwood, que ha arrasado ya casi 38.000 hectáreas y el de Iron, contenido solo en un 38% tras consumir 16.000 hectáreas, ambos en el estado de Utah.