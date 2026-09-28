Mueren tres migrantes en el naufragio de una embarcación que cruzaba el canal de la Mancha

Migrantes a bordo de una lancha taxi en la playa de Berck-sur-Mer, en el norte de Francia, antes de intentar cruzar el Canal de la Mancha. - Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y nueve se encuentran en estado de urgencia tras el naufragio de una embarcación con más de un centenar de migrantes a bordo que trataba de llegar a Reino Unido a través del canal de la Mancha.

Según ha informado la prefectura de Paso de Calais, las víctimas son dos mujeres de unos 30 años y un niño de diez, tras un rescate en el que han podido salvarse 102 personas que viajaban a bordo de una "embarcación precaria" que habría salido de la zona entre Sangatte y la playa de Bleriot.

Además, nueve personas se encuentran en estado de urgencia relativa, atendidas por los servicios de emergencia.

Los migrantes fueron desembarcados en el puerto de Calais a las 10.30 horas, donde recibieron atención por parte de los bomberos, las fuerzas de seguridad y las asociaciones autorizadas por el Estado.

"Según los primeros elementos de la investigación, parece que las muertes fueron provocadas por una estampida. No obstante, las circunstancias precisas de la tragedia deberán ser determinadas mediante la investigación judicial", han señalado las autoridades regionales, que han informado de una investigación judicial en marcha con el fin de determinar con precisión las circunstancias de esta tragedia.

De esta forma, el balance de muertos en la travesía entre Francia y Reino Unido asciende a 20 en lo que va de año, según los datos ofrecidos por la prefectura de Paso de Calais, en un contexto en el que la mayor cooperación entre Londres y París ha reducido el número de intentos de cruzar el paso, aunque la mortalidad se mantiene en las cifras de 2025.

"Este nuevo intento de travesía recuerda los peligros a los que se exponen las personas que se hacen a la mar a bordo de embarcaciones inadecuadas y sobrecargadas. Las redes de traficantes, guiadas por intereses delictivos y poniendo en grave riesgo a las personas que transportan, continúan organizando estas travesías en condiciones especialmente peligrosas", han señalado las autoridades galas, recalcando que el Estado francés continuará con una "respuesta firme" frente a estas acciones.