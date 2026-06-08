Mueren tres palestinos, incluido un niño, en un nuevo bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto a los cadáveres de dos personas muertas en un bombardeo de Israel contra el sur de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, entre ellos un niño, han muerto este lunes a causa de un bombardeo del Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado a un grupo de civiles en el campamento, antes de apuntar que el bombardeo ha dejado además varios heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Apenas unas horas antes, las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), habían cifrado en 970 los palestinos muertos y en más de 3.060 los heridos por los ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, después de que las partes aceptaran aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Por otra parte, resaltaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.980 fallecidos y 173.171 heridos.