Un muerto y cinco heridos en un ataque ruso sobre un minibús en Jersón, Ucrania

Ataque ruso contra un autobús en Jersón, Ucrania - GOBIERNO REGIONAL DE JERSÓN, UCRANIA
MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 67 años de edad ha muerto y cinco personas más han resultado heridas tras el impacto de un proyectil ruso en el Distrito Central de Jersón, en el este de Ucrania.
En un primer momento se ha informado de seis heridos, pero uno de ellos ha fallecido tras su traslado a un hospital, ha informado el gobernado militar de Jersón, Yaroslav Shanko. El ataque se produjo en torno a las 15.11 horas de esta tarde.
Por otra parte, un guardia de seguridad ha muerto por el impacto de un proyectil ucraniano en un polígono industrial de Yelets, en la provincia rusa de Lipetsk, según ha informado su gobernador, Igor Artamonov, en un mensaje publicado en redes sociales.
Además, las autoridades rusas han informado de un cuarto fallecido como consecuencia del ataque ucraniano del pasado viernes sobre una fábrica de Orel. Hasta 19 personas resultaron heridas de diversa consideración y siete de ellas continúan hospitalizadas.
El gobierno regional de Belgorod ha denunciado también un ataque ucraniano contra una ambulancia en Golovchino que ha dejado tres heridos.