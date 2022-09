Un muerto y seis heridos en enfrentamientos entre el Ejército y el ELN en el este de Colombia

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un militar ha muerto y seis más han resultado heridos en enfrentamientos con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tame, en el departamento colombiano de Arauca, en el este del país.

Los combates se produjeron el viernes y duraron aproximadamente una hora. Un soldado profesional murió mientras era evacuado de la zona en helicóptero, según recoge la emisora Caracol Radio.

Otros tres soldados, un suboficial y un orientador geográfico del Ejército resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Saravena. También habría un guerrillero herido que fue atendido por los enfermeros de combate del Ejército y llevado a un centro médico.

En las próximas horas las autoridades darán más detalles sobre esta operación militar denominada 'Samuel' y dirigida contra la guerrilla del ELN.

Por otra parte, la Policía Metropolitana de Bogotá ha informado de que ha sido asaltada e incendiada una sede de un Comando de Atención Inmediata (CAI) la Policía en Santa Librada. El lugar fue atacado con cócteles molotov por encapuchados que protestaban en la zona.

Mientras, el comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', ha respondido a la propuesta de paz total del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y ha advertido de que "las guerras son necesarias".

"La paz total tiene dos acepciones, dos formas de verse: una que puede ser ausencia de conflictos en una sociedad, y eso es equivocado, toda sociedad va a tener conflictos porque siempre van a haber diferencias, contradicciones, la misma vida presenta situaciones que no se ven de la misma manera, entonces, las colectividades sociales siempre van a buscar caminos para resolver; entonces, el conflicto es una respuesta a imposiciones", ha argumentado.

Ante este escenario, el líder la guerrilla ha advertido de que "nosotros no podemos entrar en ese mismo costal". "Sí vamos a dialogar, sí vamos a conversar, entonces, no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una Paz Total, no. Además, las guerras son necesarias, cuando hay procesos de dominación en una sociedad, cuando hay imposición y eso está aceptado, está mandatado en el Derecho Internacional, o sea el derecho a la rebelión", ha recordado.

En cuanto a la reanudación de las negociaciones, el jefe del ELN ha indicado que "por el momento lo más importante es hacer lo que no hizo el gobierno anterior, cumplir unos protocolos de retorno de nuestra delegación en seguridad, dado que había un compromiso del Estado colombiano, firmado frente a otros países, que una vez hubiese una ruptura de los diálogos la delegación debía regresar".

"Esperamos que le demos continuidad a lo que trabajamos en periodos anteriores, perdimos cuatro años, ahora trataremos de reanudar", ha reseñado.