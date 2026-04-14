Una mujer acusa de forma pública al congresista demócrata Eric Swalwell de violación sexual

El congresista demócrata Eric Swalwell - JosĂ�â€° Luis Villegas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer estadounidense, exmodelo y dueña de una empresa de sofware en el mundo de la moda, ha acusado públicamente al congresista Eric Swalwell de drogarla y violarla en 2018 después de que el político demócrata haya anunciado que renunciará a su escaño en el Congreso tras ser acusado por hechos similares por hasta cuatro mujeres.

Lonna Drewes ha afirmado durante una rueda de prensa junto a sus abogados que tuvo contacto con Swalwell en tres ocasiones distintas, siendo los dos primeros encuentros de carácter amistoso, tras conocerlo en entornos sociales y después de que el excongresista le ofreciera "contactos" para impulsar su empresa de sofware.

"En la tercera ocasión, echó algo en mi bebida. Yo solo bebí una copa de vino. Íbamos a asistir a un evento político y dijo que necesitaba recoger unos documentos de su habitación en su hotel. Cuando llegué a su habitación, ya estaba incapacitada y no podía mover ni los brazos ni el cuerpo. Me violó y me estranguló, y mientras lo hacía, perdí el conocimiento", ha relatado.

Drewes ha asegurado que entonces pensó que "se iba a morir". "No di mi consentimiento, aunque no me sometí a un examen forense por agresión sexual. En aquel momento, les conté a mis seres queridos sobre la agresión", ha expresado entre lágrimas.

La mujer ha afirmado que esto "tuvo un profundo impacto" en su salud mental. "Mi retraso en tomar medidas contra Eric se debió al miedo, no a la duda; miedo a su poder político, a su trayectoria como abogado y a sus vínculos familiares con las fuerzas del orden", ha aseverado.

Swalwell --que se posicionaba como uno de los grandes contendientes para suceder al actual ocupante del cargo, el también demócrata Gavin Newsom, de cara a las elecciones a gobernador del estado de California-- anunció en la víspera que renunciaría a su escaño después de que cuatro mujeres lo acusaran de supuesta violación y conducta sexual inapropiada.

En concreto, una exempleada del congresista aseguró que el demócrata la violó en dos ocasiones, la primera en 2019 y la segunda en 2024; mientras que otras tres mujeres alegaron a la cadena CNN diversos tipos de conducta sexual inapropiada, incluidos mensajes explícitos no solicitados o fotografías de desnudos.

Swalwell negó en redes sociales las acusaciones en su contra, que obligaron al congresista a suspender un día antes su campaña electoral a gobernador. "Lucharé contra la grave y falsa acusación que se ha vertido contra mí. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad de los errores que cometí", dijo.