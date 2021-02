La NASA publica la primera grabación de sonido de la superficie marciana

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agencia espacial estadounidense (NASA) ha publicado este lunes un nuevo vídeo grabado por el rover 'Perserverance' en Marte y además la primera grabación sonora realizada en la superficie marciana.

El vídeo titulado 'Cómo aterrizar en Marte' muestra por primera vez el proceso de aterrizaje de una nave en Marte desde la perspectiva de la propia 'Perseverance', que llegó el pasado jueves a la superficie del Planeta Rojo.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars