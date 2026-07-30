Nepal impone toque de queda en varios distritos cerca de la frontera con India por la violencia intercomunitaria

Una protesta en Katmandú, Nepal - Europa Press/Contacto/Aryan Dhimal

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han impuesto toque de queda en varias zonas de los distritos de Dhanusha y Siraha tras los recientes disturbios registrados a principios de semana en Sunsari, situado en el sureste del país, cerca de la frontera con India, una violencia intercomunitaria que ha dejado ya al menos dos muertos.

Las administraciones de los distritos de Dhanusha y Siraha han emitido órdenes de toque de queda por separado, que restringen los desplazamientos, las reuniones públicas, las manifestaciones y otras actividades en estas zonas hasta nuevo aviso.

El toque de queda ya se encontraba en vigor en Sunsari, si bien el Ejército tuvo que ser movilizado en Kaptanganj después de que los manifestantes desafiaran la orden, causando destrozos en comercios y provocando incendios, según ha recogido 'The Himalayan Times'.

Un joven de 22 años ha fallecido en el hospital tras sufrir heridas de bala durante los disturbios en Kaptaan Ganj, localidad situada en el municipio de Dewanganj. Otro joven de 25 años murió el domingo por la noche por presuntos disparos de los agentes en medio de unos disturbios que dejaron al menos nueve heridos.

Los enfrentamientos intercomunitarios comenzaron cuando un grupo de fieles se trasladaban en el marco de la peregrinación hindú de Bol Bam hacia el río Saptakoshi. La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de musulmanes que se enfrentó a los fieles, si bien la violencia ejercida por los agentes hizo que las protestas se extiendieran a otros puntos de Nepal.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, se ha comprometido a llevar a cabo una investigación sobre lo sucedido y adoptarán medidas para que casos como este no vuelvan a repetirse, afirmando que la prioridad ahora es "garantizar la seguridad de sus ciudadanos".

"Comparto el dolor de las familias que han sufrido pérdidas a causa de este incidente. El Gobierno garantizará que se haga justicia y se otorguen las indemnizaciones correspondientes a la mayor brevedad posible. Les aseguro que los responsables serán procesados conforme a la ley para evitar que incidentes de esta índole vuelvan a ocurrir", señaló en un mensaje en redes sociales.