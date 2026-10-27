Netanyahu acude a votar junto a su mujer en Jerusalén y reafirma la importancia de una alta participación

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su mujer, Sara, durante las elecciones de este martes en Israel. - Haim Zach/Israel Gpo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acudido este martes a votar junto a su mujer, Sara, en Jerusalén, desde donde ha reafirmado la importancia de una alta participación en el marco de la intensa jornada electoral que se está desarrollando en el país.

"¡Id a votar!", ha subrayado ante la prensa tras depositar su voto, al tiempo que ha alertado de que los votantes árabes están "yendo corriendo a votar", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El mandatario, que ha acusado al partido Raam --de corte islamista y conservador-- de "tratar de robar las elecciones" después de que varios miembros de la formación fueran detenidos por intentar presuntamente sobornar a votantes. "Es algo grave. Es delictivo. Os estoy avisando", ha apuntado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el electorado de la zona del Neguev está conformado por grandes poblaciones de árabes y no de judíos, si bien no se ha referido a ningún dato concreto o estadística. "Hay que ir a votar. Ni playa ni barbacoa, que todo el mundo vaya a votar al Likud", ha declarado al pedir el voto para su partido.

"Lo que está en juego es el futuro de nuestro Estado judío", ha insistido, antes de advertir de que la posible victoria de partidos sionistas de la oposición o partidos árabes "traerá el final del Estado tal y como lo conocemos".

Este mismo martes por la mañana, el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, principal favorito de la oposición para ganar la contienda, ha acudido también a votar junto a su esposa, Hana, en la ciudad de Herzliya. "He estado en la ciudad sureña de Ofakim, en la frontera con Gaza. La gente no se atreve a acercarse a la zona tres años después de los ataques del 7 de octubre", ha lamentado.

"He ido a otras ciudades y, desafortunadamente, hemos visto colas excesivamente largas para votar", ha manifestado, antes de instar a la población a "no dejarse engañar por la campaña del miedo de Netanyahu". "Lo hace en todas las elecciones. Estamos ante el momento más crítico desde que se fundó Israel", ha sostenido.