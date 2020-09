Netanyahu acusa a la oposición de animar a la población de Israel a ignorar las medidas frente al coronavirus

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este lunes a la oposición de animar a la población a ignorar las medidas adoptadas frente a la pandemia de coronavirus y ha pedido "responsabilidad" ante lo que ha descrito como "anarquía".

"Desafortunadamente, los políticos están explotando la pandemia para fines políticos y están pidiendo que no se cumplan las regulaciones", ha lamentado, horas después de que el líder del opositor Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, pidiera a la población que ignorara las órdenes "ilegales" del Ejecutivo.

Netanyahu ha destacado que "la anarquía llevará a muchos más pacientes graves y, desafortunadamente, muchas personas morirán también", antes de pedir "responsabilidad" a la oposición. "Pongan fin a este comportamiento inapropiado y peligroso", ha incidido.

"Deben escuchar las instrucciones. Una rebelión no es una respuesta a lo que está pasando en Israel", ha manifestado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El primer ministro ha publicado además una carta que ha enviado a cuatro líderes opositores para que "aclaren a la población que las normas deben ser seguidas en su totalidad".

La carta ha sido enviada a Lieberman y los líderes de Yesh Atid, Yamina y la Lista Conjunta, Yair Lapid, Naftali Bennett y Aiman Odé, respectivamente. El líder de Meretz, Nitzan Horowitz, no ha sido incluido dado que no ha pedido que se ignoren las normas, tal y como ha informado el portal israelí de noticias Walla.

En respuesta, Lapid ha acusado a Netanyahu de "fracasar miserablemente a la hora de hacer frente a la crisis". "Sus afirmaciones peligrosas, arrogantes e irresponsables, así como la de sus socios y el fracaso a la hora de tomar decisiones, han llevado a más de mil muertes por coronavirus", ha añadido.

El líder opositor ha pedido a Netanyahu que "asuma su responsabilidad, admita su fracaso y dimita", mientras que Lieberman ha reiterado sus llamamientos y ha dicho que el primer ministro "está tomando decisiones con fines políticos".

El Ministerio de Sanidad ha cifrado este mismo lunes en 3.026 los nuevos casos de coronavirus registrados durante las últimas 24 horas, en las que han muerto cuatro personas, lo que sitúa los totales en 133.183 y 1.026, respectivamente.

Así, ha detallado que en estos momentos hay 26.722 casos activos, incluidas 470 personas en estado grave, de las cuales 139 se encuentran conectadas a respiradores. Por otra parte, 105.435 personas se han recuperado hasta ahora de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.