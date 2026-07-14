Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será "mucho más poderosa" si decide atacar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes a Irán de que la respuesta de sus fuerzas será "mucho más poderosa" si decide atacar en el marco de los últimos bombardeos por parte de su aliado, Estados Unidos, contra el país asiático.

"Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen que haya silencio si nos atacan. No esperen que se repita lo anterior porque no será una repetición pese a que aquello ya fue suficientemente contundente. Esto será algo distinto, mucho más poderoso", ha asegurado durante un discurso en Dimona, en pleno desierto del Néguev.

En este sentido, Netanyahu ha reiterado que Israel está preparado para "cualquier escenario". "Ya han quedado atrás los días en que alguien nos hacía daño y no respondíamos devolviendo el golpe con el doble de fuerza. Actuamos así contra el 'eje del mal' en Irán y seguireoms haciéndolo con cualquiera que nos perjudique. Eso es lo que hacemos", ha argüido.

Estados Unidos, aliado de Israel, ha anunciado en las últimas horas bombardeos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial", en medio de los temores sobre un posible colapso de los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y posiciones estadounidenses en Jordania, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.