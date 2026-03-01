Netanyahu advierte de que la ofensiva sobre Irán continuará en los próximos días con "creciente intensidad"

Benjamin Netanyahu desde un tejado de Tel Aviv - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este domingo desde un tejado de Tel Aviv que la ofensiva militar contra Irán continuará en los próximos días con "creciente intensidad".

"Hemos eliminado al tirano Jamenei y a decenas de altos cargos del régimen opresor. Nuestras fuerzas ahora están atacando el corazón de Teherán con creciente intensidad y aumentará aún más en los próximos días", ha afirmado Netanyahu desde el barrio de Kirya de Tel Aviv.

Netanyahu ha explicado que ha mantenido una reunión con los altos mandos militares y de los servicios secretos y que ha dado orden de continuar con la campaña de bombardeos.

Netanyahu ha mencionado también a las víctimas de los ataques de Irán sobre Israel. "Son días dolorosos. Ayer aquí en Tel Aviv y ahora en Beit Shemesh hemos perdido a gente querida. Mi corazón está con las familias y en nombre de todos vosotros, ciudadanos de Israel, envío a los heridos mis deseos de una rápida recuperación", ha añadido.

"Estamos en una campaña en la que ponemos toda la fuerza de las Fuerzas de Defensa de Israel como jamás lo habíamos hecho para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro, pero también estamos aportando la ayuda de Estados Unidos, de mi amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del ejército estadounidense", ha resaltado.

Con esta "coalición", ha señalado, "podremos hacer lo que deseábamos desde hace 40 años: golpear al régimen terrorista en cuerpo y alma". "Esto es lo que prometí, y esto es lo que haremos", ha remachado.