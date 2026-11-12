Netanyahu afirma que Israel dejará "gradualmente" la ayuda militar de EEUU, pese a que Trump dijo que acabaría en 2026

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), recibe al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (izq.), en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, EEUU - Amos Ben Gershom/GPO/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido que la economía de su país "es lo suficientemente sólida como para eliminar, de forma gradual, la ayuda militar estadounidense", contradiciendo así aparentemente las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que tal asistencia terminaría en este año 2026, al que restan apenas 50 días.

"El primer ministro Netanyahu ha señalado que la economía de Israel es lo suficientemente sólida como para eliminar también, de forma gradual, la ayuda militar estadounidense", ha indicado la oficina del mandatario en una publicación en redes sociales en la que ha ensalzado que "tanto Israel como Estados Unidos están dando un paso significativo en la transición de una relación basada en la ayuda hacia una basada en la asociación".

La oficina del dirigente interino israelí ha enmarcado la medida en una decisión común, una "iniciativa conjunta" de Netanyahu y Trump que "pone de manifiesto la solidez de la alianza entre ambas naciones y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes".

Las declaraciones de Netanyahu han llegado después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacara a principios de esta semana que Trump cree que Israel es "lo suficientemente rico" como para comprar armas estadounidenses sin depender de la ayuda militar, de la que "absolutamente" puede prescindir a finales de año si así lo desea, aunque el memorando de entendimiento de diez años sobre asistencia militar estadounidense a Israel, que otorga al Estado israelí 3.800 millones de dólares anuales (más de 3.400 millones de euros), expira a finales de septiembre de 2028.

El inquilino de la Casa Blanca, frente a la reducción "gradual" esbozada por Netanyahu, declaró a inicios de este noviembre --en vísperas de las elecciones de medio mandato que terminaron con una notable derrota republicana-- que Washington detendría los pagos este mismo año.

"No lo necesitan. Y nosotros ya no pagaremos más, Israel", aseveró, afirmando haber llegado a un acuerdo con Netanyahu "hace meses" por el que detendría "para finales de este año" esta asistencia, que tachó de "desperdicio".