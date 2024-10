Netanyahu asegura que Israel está en posición de atacar "cualquier parte de Irán según sea necesario"

Sitúa la "libertad de acción" para atacar a Hezbolá por encima de acuerdos y propuestas

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que están en una posición de dominio a nivel militar sobre Irán, pues el Ejército israelí puede atacar "cualquier parte" de su territorio en cualquier momento dependiendo de las necesidades en el marco de la guerra regional desatada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Las palabras descaradas de los líderes del régimen iraní no pueden ocultar el hecho de que Israel tiene hoy más libertad de acción que nunca en Irán. Podemos llegar a cualquier parte de Irán según sea necesario", ha aseverado el primer ministro israelí al término de una curso de entrenamiento para oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Mitzpe Ramon, en el sur del país.

Estas declaraciones del líder israelí se producen después de que el fin de semana las FDI llevaran a cabo un ataque masivo contra infraestructuras críticas militares de Irán en respuesta al ataque previo del Ejército iraní de comienzos de octubre, que también tuvo por objetivo instalaciones militares de Israel.

De acuerdo con Netanyahu, el principal objetivo de este ataque pasaba por reducir las capacidades de Irán para obtener armamento nuclear. "No hemos quitado y no quitaremos la vista de este objetivo. Por razones obvias, no puedo detallar nuestros planes para lograr este objetivo supremo", ha remachado el mandatario israelí, según recoge 'The Times of Israel'.

"No estoy estableciendo una fecha para el final de la guerra, pero sí estoy estableciendo objetivos claro para la victoria en la guerra (...) Hay un camino, hay una dirección. Hay objetivos claros", ha añadido Netanyahu en unas declaraciones que la prensa local interpreta como una respuesta a las críticas recibidas por la forma en que el Gobierno está gestionando la guerra.

"Decidimos centrarnos inicialmente en atacar militarmente a Hamás en Gaza y no dividir nuestras fuerzas entre dos esfuerzos principales al mismo tiempo. Después de que destruimos la fuerza organizada de Hamás y el 90 por ciento de los residentes regresaron sanos y salvo a sus hogares en el sur, centramos nuestros esfuerzos en el norte", ha explicado Netanyahu.

En este contexto, el mandatario israelí ha asegurado que, bajo su dirección, el país está "cambiando la realidad estratégica en Oriente Próximo", aunque todavía está "en el ojo del huracán", por lo que ha agradecido "muchísimo" el apoyo brindado por Estados Unidos en materia militar y también a nivel dialéctico.

PRESIÓN MILITAR ANTES QUE ACUERDOS EN LÍBANO

Finalmente, Netanyahu ha cargado contra aquellos que habían exigido al Gobierno alcanzar un acuerdo de paz en Líbano en las primeras etapas del enfrentamiento con el partido-milicia chií Hezbolá. En este punto, ha sacado pecho apuntando que la estrategia militar para, una vez aniquilado el grupo, presionar para un acuerdo, ya ha funcionado en Gaza.

Netanyahu ha cargado contra "aquellos que presionaron para un acuerdo diplomático prematuro en Líbano antes de que destruyéramos la red de túneles en nuestra frontera, antes de que elimináramos a (el secretario general de Hezbolá, Hasán) Nasralá y a su sustituto, y al sustituto de su sustituto. Antes de que destruyéramos gran parte del arsenal de cohetes de Hezbolá".

"Los acuerdos, los documentos, las propuestas, los números 1509 y 1701 (en alusión a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), todo ello tiene su lugar, pero no es lo principal. Lo principal es nuestra capacidad y nuestra determinación de hacer cumplir la seguridad, de frustrar los ataques contra nosotros y de actuar contra el suministro de armas a nuestros enemigos tanto como sea necesario", ha remachado.