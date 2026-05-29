Netanyahu confirma que el Ejército de Israel ha cruzado el río Litani y avanza hacia el centro de Líbano

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (archivo)- Kobi Gideon/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este viernes que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha cruzado más allá del río Litani, avanzando hacia posiciones estratégica desde el sur de Líbano hasta el centro del país.

"Nuestras fuerzas han cruzado el Litani y han avanzado hacia las posiciones dominantes. También estamos operando en Beirut y en el valle de la Becá, a lo largo de todo el frente, y estamos asestando duros golpes a Hezbolá", ha asegurado el dirigente israelí en una visita a las tropas desplegadas en Líbano, de la que ha informado en un video publicado en redes.

"He hablado con las unidades que ahora están dentro del área y las escucho, y también escucho a los soldados, algunos de los cuales están aquí detrás de mí. Aquí hay un gran espíritu de combate", ha indicado en el mensaje, en el que señala que hasta la zona se han desplazado también el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Previamente, Zamir ha afirmado que las tropas están cosechando "avances" en el marco de sus operaciones en el sur de Líbano, donde las fuerzas israelíes siguen adelante con los ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril.

Ha hecho hincapié en que el objetivo es "dañar sistemáticamente" al partido-milicia chií libanés Hezbolá y ha destacado que "no hay lugar alguno para que sus miembros tengan inmunidad".

En los últimos días el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.