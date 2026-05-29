El presidente de Líbano avisa a Rubio que una tregua con Israel es un paso previo a cualquier avance diplomático

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha trasladado este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que una tregua con Israel es un paso previo a cualquier avance diplomático en el proceso que facilita Washington.

"Enfatizó la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr un alto el fuego, considerándolo la entrada fundamental para avanzar hacia cualquier otro paso, y el paso necesario para preparar las condiciones adecuadas para abordar los diversos expedientes y cuestiones planteadas", ha informado la Presidencia libanesa respecto al intercambio con Rubio que llega precisamente cuando las delegaciones libanesa e israelí se reúnen en una nueva tanda de conversaciones.

Según la Presidencia de Líbano, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el compromiso de la Administración de Donald Trump de "continuar con sus esfuerzos para consolidar los resultados de las reuniones anteriores", además extendió el apoyo a la estabilidad, independencia y soberanía sobre "todo" el territorio de Líbano.

Este mensaje llega cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cruzado más allá del río Litani, avanzando hacia posiciones estratégica desde el sur de Líbano hasta el centro del país.

En los últimos días el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo.