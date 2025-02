Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén (archivo) - Avi Ohayon/GPO/dpa - Archivo

El primer ministro israelí expresa su apoyo al plan de Trump para "la creación de una Gaza diferente"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este lunes que no aceptará que la Autoridad Palestina o el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) controlen la Franja de Gaza tras el conflicto y ha expresado su apoyo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para "la creación de una Gaza diferente".

"Tal y como me he comprometido, el día después de la guerra en Gaza no estará Hamás ni la Autoridad Palestina", ha señalado en un comunicado publicado su oficina. "Estoy comprometido con el plan del presidente estadounidense Trump para la creación de una Gaza diferente", ha afirmado.

El comunicado llega después de que medios de la región informaran de que Hamás había aceptado entregar el control del enclave a la Autoridad Palestina como parte de un proceso de conversaciones sobre el final del conflicto, si bien ni el grupo islamista ni el Gobierno palestino se han pronunciado oficialmente al respecto.

Sin embargo, Musa abú Marzuk, un alto cargo del grupo islamista, abrió la puerta a finales de enero a que el control del enclave no esté en manos de Hamás una vez se complete la retirada de tropas israelíes a raíz del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero, en medio de los llamamientos de la Autoridad Palestina para poner el enclave bajo su administración.

Por su parte, Trump ha planteado que más de 1,5 millones de palestinos sean trasladados a la fuerza a Egipto y Jordania y ha dicho incluso que Washington podría hacerse con el control del enclave, algo rechazado frontalmente por la Autoridad Palestina, Hamás y los países de la región, que han alertado incluso de que podría suponer una limpieza étnica y que han apostado por materializar la solución de dos Estados.