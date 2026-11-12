Netanyahu y Eisekot acuerdan "mantenerse al corriente" sobre la situación de seguridad de Israel

El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot - Pang Xinyi / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, y el encargado de intentar ensamblar el nuevo Ejecutivo, Gadi Eisenkot, han acordado informarse el uno al otro de la "situación de seguridad" del país durante un encuentro celebrado este jueves, después de que el opositor reclamara a las autoridades que no emprendan "maniobras peligrosas", en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.

"Las partes mantenerse mutuamente al corriente de la situación cuando sea necesario", han señalado Netanyahu y Eisenkot en un escueto comunicado conjunto.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la oficina del primer ministro en Jerusalén, "se informó" al dirigente del partido Yashar acerca de "los retos diplomáticos y de seguridad a los que se enfrenta actualmente el Estado de Israel".

Se trata de las únicas declaraciones de ambos políticos sobre una reunión en la que ha estado presente el secretario de Netanyahu para asuntos militares, Guy Markizeno.

Eisenkot envió horas antes una misiva a Netanyahu en la que le exige la máxima "cautela y responsabilidad" y le advierte contra la adopción de decisiones de seguridad o el despliegue de las Fuerzas Armadas impulsados por "intereses ajenos" o políticos en pleno proceso de transición tras las últimas elecciones, en las que el bloque del líder del Likud perdió la mayoría parlamentaria.

Este mismo jueves, el ex primer ministro israelí Yair Lapid ha asegurado que "se formará un gobierno". "Puede que lleve algún tiempo y que todos pasemos por una montaña rusa emocional de ansiedad y miedo antes de que eso ocurra, pero se formará un gobierno bueno y con principios, digno del pueblo de Israel".

El 'número dos' de la coalición B'Yachad (Juntos), que respalda el bloque de Eisenkot, así lo ha dicho en un vídeo recogido por el diario 'Times of Israel' en el que asegura que no llevar a cabo ese ejecutivo sería un "acto imperdonable de irresponsabilidad nacional".

Es por ello que ha defendido que "no hay acuerdos de coalición perfectos". "Así que sí, haremos concesiones. Es imposible formar un gobierno sin concesiones dolorosas. Probablemente no podremos alcanzar todos nuestros objetivos ni cumplir todas y cada una de las promesas en los próximos seis meses, pero se formará un gobierno", ha reiterado.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado a Eisenkot la tarea de construir una mayoría parlamentaria tras las elecciones del 27 de octubre. Pese al encargo presidencial, Netanyahu insiste en encabezar un "gobierno de unidad" liderado por su partido, el Likud, apelando al respaldo de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha.