Netanyahu llevará la semana que viene el acuerdo con EAU ante el Gobierno y el Parlamento de Israel para su aprobación

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y el Parlamento de Israel abordarán la semana que viene la posible aprobación del acuerdo firmado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para normalizar las relaciones diplomáticas, según ha anunciado este jueves la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El acuerdo fue firmado el 15 de septiembre durante una ceremonia en la Casa Blanca en la que estuvo presente Netanyahu, quien estampó su firma en los históricos documentos, tras los esfuerzos de mediación por parte del Gobierno estadounidense.

Sin embargo, aún es necesaria la ratificación del Ejecutivo y el Parlamento para que el acuerdo entre en vigor, a raíz de una petición para impedir que los acuerdos se aplicaran sin el visto bueno de estos organismos.

Una copia de la agenda de la sesión del lunes del Gobierno contempla que los ministros votarán llevar el acuerdo ante la Knesset de cara a su aprobación, si bien no especifica una fecha para ello, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

La aprobación del acuerdo con EAU lo pondría al nivel de los tratados de paz firmados con Egipto y Jordania en 1979 y 1994, respectivamente. Durante la ceremonia del 15 de septiembre fue firmado un acuerdo para normalizar relaciones con Bahréin, cuyos flecos están siendo negociados de cara a su futura votación en la Knesset.

Los acuerdos entre Israel, EAU y Bahréin han sido rechazados por la Autoridad Palestina y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha afirmado que son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad". Así, ha destacado que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe".

De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tras la firma de los citados acuerdos que hay conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, de cara a la firma de pactos similares con Israel.