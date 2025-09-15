Netanyahu y Rubio evitan discrepar por el ataque a Qatar para centrarse en la "batalla común" contra Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibe en Jerusalén al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - GOBIERNO DE ISRAEL

Israel se reserva el derecho a seguir atacando "fuera de sus fronteras" tal como hizo EEUU tras el 11-S

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han mantenido este lunes una simbólica reunión en Jerusalén en la que, al menos públicamente, han evitado evidenciar las discrepancias entre ambos países por el reciente ataque israelí sobre Qatar, incidiendo en que comparten una "batalla común" contra Hamás.

Para Netanyahu, "es obvio que Israel no tiene un mejor aliado que Estados Unidos" y, en particular, su "amigo personal" Donald Trump, actual inquilino de la Casa Blanca. En una comparecencia junto a Rubio, ha recordado que precisamente gracias a esta alianza y a los bombardeos lanzados este año sobre Irán la de Oriente Próximo es ahora una región "mucho menos peligrosa".

"Ven a Israel en el frente de combate de la civilización estadounidense", ha explicado Netanyahu, que ha vuelto a desvincular a Estados Unidos del bombardeo lanzado la semana pasada sobre una delegación negociadora de Hamás en Doha, criticado públicamente por Washington.

"Fue una decisión completamente independiente" y "asumimos toda la responsabilidad", ha enfatizado el dirigente israelí. Netanyahu ha esgrimido que los terroristas no pueden tener protección en ningún país y, sin descartar futuros bombardeos fuera de Israel, ha dicho que el Derecho Internacional así lo avala.

En su opinión, "ha habido un gran cinismo e hipocresía" con este tema. Se ha retrotraído a los momentos posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos para señalar que "los países que ahora están condenando a Israel no salieron entonces a decir que se estaban haciendo cosas terribles".

Cinco miembros de Hamás y a un agente qatarí murieron por el bombardeo, que en principio no causó ninguna baja entre los altos mandos del grupo palestino. Netanyahu, interrogado por este extremo, se ha limitado a indicar que los servicios de Inteligencia israelí aún están recabando "los informes finales" pero cree que el verdadero impacto es el mensaje enviado a los terroristas: "Podrás correr, pero no esconderte".

"ELIMINAR" A HAMÁS

Horas después de que Trump dijese que Qatar es "un gran aliado" de Estados Unidos y exhortase expresamente a Israel a ser "muy, muy cuidadoso" con sus acciones, Rubio ha evitado cualquier atisbo de crítica durante la comparecencia, según él porque lo que toca es "centrarse en lo que pasa a partir de ahora" y en confiar en las "fuertes relaciones" que Washington mantiene con sus socios del Golfo.

El futuro de Gaza, tanto para Netanyahu como para Rubio, pasa por la "eliminación" de Hamás. "La población de Gaza se merece un futuro mejor, uno que no comenzará hasta que Hamás sea eliminada y todos los rehenes, vivos y muertos, estén en casa", ha enfatizado el secretario de Estado norteamericano.

El primer ministro israelí ha insistido en que la ofensiva militar seguirá sobre la Franja hasta que no haya "amenaza" alguna desde este enclave. "Si se rindieran, si depusieran las armas, podríamos seguir sin combatir", ha esgrimido, en línea con el discurso oficial de su Gobierno.

De hecho, Netanyahu ha justificado operaciones como el derribo de grandes edificios ya que, "sirven como bastiones de Hamás". "No derribamos las torres para intimidar a la población", ha añadido.

RUBIO Y LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES

Por otro lado, Rubio ha cuestionado los movimientos internacionales, "simbólicos" a su juicio, para promover el reconocimiento del Estado palestino. "La mayoría lo hacen por cuestiones de política interna", ha dicho el jefe de la diplomacia norteamericana, que no ha dirigido críticas concretas contra ningún país pero sí ha advertido del riesgo que este tipo de iniciativas tienen para el conflicto en sí.

"Hamás se siente más envalentonada" y, por tanto, "es más difícil negociar con ellos", ha argumentado Rubio, dando por hecho que Israel "reaccionará" a cualquiera de estos movimientos.