Níger acusa a Francia y algunos de sus socios en África de estar implicados en el intento de golpe de Estado

Archivo - El general nigerino Abdourahamane Tchiani - OFICINA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE NÍGER

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han acusado a Francia y algunos de sus socios en la región del Sahel de estar implicados en un intento de golpe de Estado registrado durante el fin de semana, que incluyó enfrentamientos en la capital, Niamey, y fue abortado por las fuerzas de la junta militar nigerina, con apoyo del Africa Corps ruso.

El capitán Roger Gabriel, comandante del 1º Batallón de Paracaidistas de Niamey, ha acusado a personas cercanas al expresidente Mohamed Bazoum, derrocado en el golpe de Estado de julio de 2023, así como a "oficiales extranjeros", incluidos algunos de Francia, Chad, Benín y Costa de Marfil.

"No participé en la acción", ha dicho en un vídeo difundido por la cadena de televisión nigerina RTN, antes de agregar que "en un primer momento pensó que se trataba de un atentado terrorista", si bien posteriormente se concluyó que "era un enfrentamiento entre una de las unidades y la Guardia Revolucionaria".

Gabriel ha reseñado que un comandante de Chad le comunicó que tanto Yamena como París se preparaban para intervenir en favor de los amotinados y ha agregado que "familiares" de Bazoum hablaron también de un supuesto apoyo de Costa de Marfil a estos militares, sin que estos países hayan respondido por ahora a estas acusaciones.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud Alí Yusuf, ha condenado "cualquier intento de obtener el poder por la fuerza" y ha mostrado su preocupación por los "graves acontecimientos" en Niamey, "marcados por los enfrentamientos armados y los ataques contra varios lugares estratégicos de la capital, que provocaron víctimas mortales y daños materiales considerables".

Así, ha condenado "firmemente" el uso de la violencia y "cualquier intento de tomar el poder por la fuerza". "Exhorto a todos los actores a actuar con moderación y a salvaguardar la seguridad de la población y la estabilidad del país", ha apuntado Yusuf, quien ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas por estos enfrentamientos.

En este contexto, ha reiterado el compromiso del bloque con "apoyar al pueblo de Níger en favor de la paz, la estabilidad y la cohesión nacional", al tiempo que ha mostrado la disposición de la UA a la hora de "respaldar los esfuerzos para el restablecimiento del orden constitucional, de conformidad con los instrumentos pertinentes de la Unión Africana".

"Seguiré de cerca la evolución de la situación en Níger y reafirmo la disposición de la Unión Africana a contribuir a los esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Níger y en toda la región del Sahel", ha zanjado, según un comunicado publicado por el organismo continental a través de redes sociales.

La Alianza de Estados del Sahel (AES), de la que es parte Níger, dio el domingo por "frustrado" el motín que estalló la madrugada del sábado en la capital de Níger, Niamey; un "intento de golpe de Estado" según las autoridades nigerinas, a la espera de que el líder de la junta, Abdourahmane Tchiani, reaparezca en público o dé un discurso para tratar lo sucedido.

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, culpó de la situación a un "movimiento de insurrectos" que comenzó a "detener a algunos de sus compañeros en el cuartel de la Base 101 en Niamey", la principal base militar de la capital, y "a disparar contra ciertos puntos estratégicos de la ciudad", desatando enfrentamientos en Niamey.