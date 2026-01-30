Níger acusa a Francia, Benín y Costa de Marfil del ataque contra el aeropuerto de Niamey

Archivo - El general y líder de la junta militar de Níger, Abdourahmane Tchiani - OFICINA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE NÍGER

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Níger, Abdourahmane Tchiani, ha afirmado este jueves que el aeropuerto de Niamey fue "blanco de un intento de infiltración por mercenarios teledirigidos" que ha vinculado con Francia, Benín y Costa de Marfil, refiriéndose así a los disparos y explosiones registrados la noche anterior y que, según las autoridades, se han saldado con 20 asaltantes muertos y once heridos y detenidos, frente a cuatro militares con lesiones.

"El Aeropuerto Internacional Diori Hamani fue blanco de un intento de infiltración por mercenarios teledirigidos", ha declarado ante la prensa en una visita al aeropuerto que ha seguido a una reunión la jerarquía militar nigerina, incluidos el ministro de Defensa, Salifou Mody, y los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Fuerza Aérea, según ha recogido la Agencia Nigerina de Prensa (ANP).

Al hilo, Tchiani ha acusado de ser "patrocinadores de estos mercenarios" a los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Benín, Patrice Talon, y de Costa de Marfil, Alassane Ouattara. "Ya los hemos oído ladrar lo suficiente y ellos, a su vez, deben prepararse para oírnos rugir", ha advertido.

El enfrentamiento se ha saldado con la muerte de 20 asaltantes, mientras que otros once han resultado "heridos graves" y han sido detenidos, y cuatro militares nigerinos han resultado heridos, según ha comunicado el Ministerio de Defensa a ANP.

El supuesto asalto, según ha relatado el titular de la cartera, Mody, tuvo lugar pasada la medianoche de este jueves, "aproximadamente a las 00.20 horas" (hora local), cuando "un grupo de mercenarios teledirigidos atacó la Base Aérea 101 de Niamey, la misma base de la que fueron expulsadas las fuerzas francesas el 22 de noviembre de 2023".

"El ataque, que duró unos treinta minutos, fue perpetrado por asaltantes en motocicletas con todas las luces apagadas", ha descrito el ministro, que ha apuntado a una respuesta militar por tierra y aire en la que "el aparato de seguridad de la base aérea, con el apoyo de las fuerzas de defensa y seguridad de la ciudad de Niamey, en perfecta coordinación, repelió valientemente este traicionero ataque".

Con todo, Mody ha lamentado las heridas de las que han sido víctimas cuatro militares, así como los daños registrados en el equipamiento militar de la base, "incluyendo un arsenal de municiones que se incendió". Asimismo, ha denunciado que, durante la contienda, "los terroristas dispararon indiscriminadamente contra tres aeronaves civiles", si bien ha extendido un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que "la situación está bajo control y que las fuerzas de defensa y seguridad están haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad y la de sus bienes".

Por su parte, el presidente del país ha considerado que la ocasión ha supuesto "una oportunidad para reconocer a todas las fuerzas de defensa y seguridad, así como a nuestros socios rusos, por su rápida respuesta", y ha felicitado a todos ellos por su actuación, agregando que sus "socios rusos defendieron profesionalmente su sector de seguridad".

Níger ha sido uno de los países del noroeste africano, junto a Burkina Faso y Malí --con los que conforma la Alianza de Estados del Sahel (AES)-- con mayor presencia de mercenarios rusos, que han supuesto un respaldo para las tres juntas militares, a su vez amenazadas por la expansión de organizaciones terroristas como las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en la región.