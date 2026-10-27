Níger convoca al embajador de Chad por la muerte de dos personas en un ataque con dron "con apoyo de Francia"

Archivo - Bandera de Níger en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han convocado al embajador de Chad en Niamey para protestar por la muerte de dos personas en un ataque perpetrado con un dron lanzado desde territorio del país vecino con supuesto "apoyo de Francia", al tiempo que ha exigido el fin de las "acciones hostiles" y el pago de compensaciones por este incidente, que se ha saldado además con varios heridos.

Así, la junta militar nigerina ha detallado en un comunicado leído a través de la televisión pública, RTN, que el ataque fue perpetrado el sábado y que alcanzó una zona montañosa en la provincia de Agadez (norte), un área situada cerca de las fronteras con Argelia y Libia y que cuenta con importantes rutas de contrabando, así como con actividad de grupos armados.

"El territorio nacional fue objeto de un ataque aéreo con un dron, lanzado desde territorio chadiano contra la la zona de Emi Lulu, en la región de Agadez, con el apoyo de una potencia extranjera: Francia", ha afirmado, antes de recalcar que las investigaciones han permitido determinar el punto de lanzamiento del aparato, datos que "serán puestos a disposición de los organismos internacionales competentes".

En este sentido, Niamey ha condenado lo que describe como "un acto de agresión" que "constituye una violación flagrante de la soberanía nacional", así como de la Carta de Naciones Unidas y los principios de la Unión Africana (UA), al tiempo que ha vuelto a cargar contra Chad por su "postura hostil" hacia Níger, en medio del repunte de las tensiones bilaterales durante los últimos meses.

Las autoridades han acusado de nuevo a Yamena de "ofrecer profundidad estratégica a mercenarios" responsables de ataques en Níger y ha ahondado en que hay "potencias extranjeras" implicadas, motivo por el que ha tomado la decisión de elevar la situación al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Paz y Seguridad de la UA para que se pronuncien sobre estas denuncias.

Por otra parte, se han comprometido a facilitar "una investigación internacional independiente" y ha "reforzar el dispositivo de vigilancia y protección del espacio aéreo y de las zonas fronterizas" para evitar la repetición de este tipo de sucesos. "El Gobierno responsabiliza plenamente a Chad de este acto y de sus consecuencias", ha advertido, si bien ha incidido en que Niamey "no busca una confrontación".

"Mantenemos el aprecio por el pueblo hermano de Chad, independientemente de las decisiones de sus dirigentes", ha esgrimido, antes de puntualizar que "la contención no debe confundirse con debilidad" y agregar que el país "se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para defender a su población, su territorio y sus intereses vitales". "El gobierno informa a la comunidad internacional; el silencio ante una agresión manifiesta equivaldría a una complicidad", ha apostillado.

Las tensiones bilaterales han aumentado drásticamente desde septiembre, cuando Níger acusó a Francia y algunos de sus socios en África, entre ellos Chad, Benín y Costa de Marfil, de estar implicados en un intento de golpe de Estado que fue abortado por las tropas nigerinas con apoyo del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo control del Ministerio de Defensa de Rusia--.

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, culpó de la situación a un "movimiento de insurrectos" que comenzó a "detener a algunos de sus compañeros en el cuartel de la Base 101 en Niamey", la principal base militar de la capital, y "a disparar contra ciertos puntos estratégicos de la ciudad", desatando enfrentamientos en Niamey.