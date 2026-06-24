Níger notifica formalmente su retirada del TPI, nueve meses después de anunciar el paso con Malí y Burkina Faso

Archivo - Sede del Tribunal Penal Internacional en La Haya - Martin Bertrand - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Níger ha notificado formalmente su decisión de abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI), cerca de nueve meses después de anunciar su intención de dar el paso, según ha confirmado el organismo, con lo que Niamey sigue los pasos de Burundi y Filipinas, que hicieron lo propio en 2017 y 2019, respectivamente.

"Níger depositó su instrumento de retirada del Estatuto de Roma del TPI ante el secretario general de Naciones Unidas, en su calidad de depositario del tratado, el 18 de junio de 2026", ha indicado un portavoz del tribunal en unas declaraciones concedidas a Europa Press.

El documento recoge que la decisión de Níger de retirarse del organismo "surge de la observación de que, si bien el tribunal había generado grandes esperanzas entre los pueblos que valoran la paz y la justicia, ha sido mal utilizada y explotada". De esta forma, la retirada entrará en vigor el 18 de junio de 2027, un año después de la notificación.

"Si bien unirse o retirarse de un tratado es un derecho soberano de los Estados bajo el Derecho Internacional, lamentamos cualquier decisión de salirse de los esfuerzos colectivos para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves", ha resaltado el citado portavoz.

Asimismo, ha recordado que "hasta que la retirada entre en vigor, el Estado en retirada sigue totalmente atado a sus vinculaciones como Estado parte", antes de incidir en que "incluso después de que la retirada entre en vigor, el Estado sigue vinculado a las obligaciones emanadas en el periodo en el que era un Estado parte".

"En ese mismo sentido, la retirada no afecta a las obligaciones de cooperación preexistentes derivadas de investigaciones o procedimientos penales que se hubieran iniciado antes de que la retirada entrara en vigor, ni perjudica de ninguna manera la continuación del examen de cualquier asunto que ya estuviera siendo examinado por el tribunal antes de la fecha en que la retirada surtiera efecto", ha zanjado.

Las autoridades de Níger, junto con las de Burkina Faso y Malí, anunciaron el 22 de septiembre su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, argumentando que la corte "se ha transformado en un instrumento de represión neocolonial" y en un "ejemplo de justicia selectiva". Uagadugú y Bamako no han presentado por ahora los instrumentos de retirada.

La decisión fue adoptada en una cumbre extraordinaria de ministros de Justicia de los tres países, que ya abandonaron el septiembre de 2023 la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) para crear la Alianza de Estados del Sahel (AES), una alianza entre las juntas establecidas en estos países tras los golpes de Estado sucedidos desde 2020.

Desde entonces, estos países se han distanciado de Francia, antigua potencia colonial, y han estrechado lazos diplomáticos y de seguridad con Rusia con el objetivo declarado de hacer frente a la creciente amenaza por parte de grupos yihadistas, entre ellos las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel.